Norveçli Roger Carlsen Solhan’da PKK’ya destekten tutuklandı

Bingöl’de düzenlenen operasyonda, Norveç’te PKK adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen Türkiye asıllı Norveç vatandaşı Roger Carlsen tutuklandı.

Roger Carlsen’in tutuklanmasına delil olan fotoğraflardan biri. Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine göre MİT ve il emniyet müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda, Norveç’te PKK faaliyet yürüttüğü belirlenen Türk asıllı Norveç vatandaşı Roger Carlsen’in Bingöl’de olduğu bilgisine ulaşıldı. Carlsen’in Solhan ilçesinde bir adreste olduğu tespit edildi. 19 Haziran’da harekete geçen ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda Roger Carlsen’i gözaltına aldı.

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Yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel dokümanın ele geçirildiği öğrenildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Carlsen dün sevk edildiği adliyedeki mahkemede tutuklandı.

Carlsen’in Türk vatandaşı olduğu dönemde nüfusa kayıtlı olduğu isim öğrenilemedi.