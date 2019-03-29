Norveçli kaşifin alıp götürdüğü kalıntılar Şili’ye iade edilecek

Norveçli kaşif Thor Heyerdahl’in 1956 yılında Şili’nin Paskalya Adası’ndan aldığı binlerce kalıntı iade edilecek.

Fotoğraf: www.treehugger.com

Şili Kültür Bakanlığı ile eserlerin sergilendiği Norveç’in başkenti Oslo’daki Kon-Tiki Müzesi arasında yapılan anlaşmaya müze adına 2002’de ölen Heyerdahl’in oğlu imza attı. Kafatası ve çeşitli insan kemiklerinin de aralarında olduğu kalıntıların iadesine yönelik anlaşma Şili’nin başkenti Santiago’daki Ulusal Kütüphane’de imzalandı.

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Müze adına anlaşmaya imza atan Heyerdahl, “Babamın iade sözünü yerine getirdiğimiz için çok mutluyum” dedi.

Kon-Tiki Müzesi’nin direktörü Martin Biehl ise “Taşınma zaman alacak ama eserler ait olduğu yere dönecek” dedi.

1947’de ‘Kon-Tiki’ adını verdiği salla Peru’dan Pasifik Adaları’na doğru yola çıkan Thor Heyerdahl, 3 bin 728 millik yolculuk yaptı. İlk olarak 1955-56’lerde ikinci kez 1986-88’de Paskalya Adası’na giden Heyerdahl terk edilmiş adada kazı yapmıştı.