Norveçli gelin ve İsveçli damat ‘corona’ nedeniyle sınırda evlendi: ‘Aşk her şeyin üstesinden gelir’

Corona virüsü kısıtlamalarının kaldırılmasını beklemek istemeyen Norveçli gelin ve İsveçli damat iki ülkenin sınırında yapılan törenle evlendi.

Fotoğraflar: Philip Nordas

Corona virüsü tedbirlerinde, çevre ülkelere kıyasla çok daha rahat bir politika izlediği için Norveç gibi komşu ülkeler seyahat yasağı kaldırılan ülkeler listesine İsveç’i dahil etmedi.

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Bu yüzden çift çareyi sınırda evlenmekte buldu. Tören, Norveç’in güneydoğusunda, İsveç sınırının hemen yanınki Holebekk’teki ormanlık alanda yapıldı. İki ülke sınırı arasına beyaz bir kurdele çekildi, gelin-damat, aileleri ve arkadaşları kendi ülkesinden törene katıldı.

Çift düğünü ertelemek istemediği, tek istediğinin evlenmek olduğunu belirterek “Karı-koca olmak istedik, aşk her şeyin üstesinden gelir” dedi.

Gelin Camilla Oyjord sınırda evlenme fikrini başta şaka olarak ortaya attığını ancak ailesi ve arkadaşları sıcak bakınca gerçekleştirmeye karar verdiğini belirtti.

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Damat Alexander Clern ise ormanlık alandaki törene uzak olduğu için kimsenin gelmeyeceğini düşündüğünü ama çok sayıda davetlinin katılmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Düğünde davetlilerin ‘kurdele sınırı’ geçmediğini ve kendi taraflarında kaldığını denetlemek üzere iki polis memuru da vardı.