Norveçli bakan, IŞİD’li kadının ülkeye kabulü üzerine partisiyle hükümeti bıraktı

IŞİD’le bağlantılı olduğu öne sürülen bir kadının Norveç’e kabul edilmesi kararı üzerine, Maliye Bakanı Siv Jensen ve lideri olduğu sağ görüşlü İlerleme Partisi hükümetten ayrıldığını açıkladı.

Siv Jensen… Fotoğraf: Reuters

Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Søreide, IŞİD’le bağlantılı olduğu iddia edilen Norveçli kadın ve iki çocuğuna Suriye’den Norveç’e gelmesi için yardım edileceğini açıklamıştı. Çocuklardan birinin hasta olduğu ve tedavi edilmesi gerektiği belirtilmiş, ülkeye kabul edilme kararının insani gerekçelerle alındığı ifade edilmişti. İlerleme Partisi ise çocukların geri kabulunu onaylamış, fakat kadının IŞİD’le bağlantısını gerekçe göstererek ülkeye alınmasına karşı çıkmıştı.

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Kararı açıklamak için düzenlediği basın toplantısında Jensen, “Partiyi iktidara ben getirdim, şimdi de ben götürüyorum” dedi.

‘Çok fazla taviz verildiğini’ söyleyen Jensen, başbakanla ileride daha yakından çalışmak istediğini de belirtti.

Başkanın istifası ve partisinin koalisyon hükümetinden çekilmesiyle Muhafazakar Parti lideri Norveç Başbakanı Erna Solberg parlamentoda çoğunluğu kaybetti. Başbakan yine de azınlık hükümetinin lideri olarak şimdilik göreve devam edeceğini açıkladı.