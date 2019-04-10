Norveç’in gündemi de bu: Heykeller hep erkek, ünlü kadın heykelleri çoğaltılsın

Norveç’te cinsiyet eşitliği sorunu Sosyalist Sol Parti tarafından başka bir cepheye taşındı: Ülkedeki heykeller. Parti, mecliste ünlü kadın heykellerinin sayısının artırılmasını önerdi.

Fotoğraf: Simon S. Brandseth / NRK (Norveç Sosyalist Sol Parti Bergen il temsilcisi Oddny Miljeteig)

Sputnik International’da yer alan habere göre Sosyalist Sol Parti kadınların ülke genelindeki heykellerde yeterli temsil edilmediğini ve çoğu kadın heykelin çıplak ve isimsiz olduğunu vurgulayarak tanınmış kadın heykellerinin sayısına, pozitif ayrımcılık kapsamında kota getirilmesini önerdi.

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Partili Oddny Miljeteig şunları söyledi: “Tüm kahraman heykelleri tarihteki erkeklere ait. Bu da sanki tüm tarihi erkeklerin yönlendirdiği, kadınların ise görünmez ve çok da bir etkisi olmadığı izlenimi yaratıyor. Bu öneri 150 yıl önce yapılmalıydı. Eğer bu konuda birşey yapılmazsa 2000’lerin yarısına gelindiğinde sadece erkekleri hatırlatan anıtlarımız olacak.”