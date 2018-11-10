Norveç Suudilere askeri malzeme satışını askıya aldı

Oslo yönetimi, Yemen’de devam eden iç savaş ile Suudi Arabistan’daki ve bölgedeki gelişmeler nedeniyle Riyad’a askeri malzeme satışına onay verilmeyeceğini açıkladı.

Oslo yönetiminin 2017’de Riyad’a 4,86 milyon dolarlık savunma sanayi ürünü ihracatı gerçekleştirdiği bildirilmişti. Yemen’de üç yılı aşkın süredir devam eden iç savaşta İran destekli Husilere karşı merkezi yönetime destek veren Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon, Mart 2015’te çatışmalara doğrudan müdahil olmuştu.

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DW’nin haberine göre, Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide, yazılı bir açıklama yaparak “Mevcut durum göz önünde bulundurulduğunda savunma sanayi ürünleri ve askeri amaçla kullanılabilecek unsurların Suudi Arabistan’a ihracatına olanak tanıyan yeni lisans verilmeyecek” dedi.

Açıklamada kararın ‘Suudi Arabistan ve bölgedeki son gelişmelerle ilgili yapılan genel bir değerlendirme ve Yemen’de devam eden öngörülemeyen durum’ sonrasında alındığı belirtildi.

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Dışişleri bakanlığının duyurusunda İstanbul’daki Suudi başkonsolosluğunda 2 Ekim’de öldürülen muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili doğrudan bir atıf bulunmazken, bakanlık adına konuşan bir sözcü konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Savunma sanayi ürünleriyle hem sivil hem de askeri alanlarda kullanılabilecek unsurların sıkı bir kontrol mekanizmasından geçtikten sonra ihraç edildiği belirtilen açıklamada, bu ürünlerin sivilleri baskılama ya da uluslararası insani hukuk kurallarının ve insan haklarının ihlali durumunda satışının durdurulabileceğine dikkat çekildi.

Almanya da durdurmuştu

Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Riyad’ın yaptığı açıklamaları tatminkâr bulmadığını açıklayan Almanya ise ekimde Suudi Arabistan’a yeni silah satışı yapılmayacağını ilan etmişti.

Alman hükümeti ayrıca geçen perşembe Riyad’ın daha önceden vermiş olduğu sahil güvenlik botu siparişlerini askıya aldığını açıklamış ve tersanedeki üretimi durdurmuştu.