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Yaramazlara biraz batar!

Norveç Prensesi’nin, Kevin Spacey’yi tacizle suçlayan eski eşi intihar etti

Norveç Prensesi Martha Louise’in eski eşi, yazar Ari Behn 47 yaşında intihar etti. Behn ünlü ABD’li oyuncu Kevin Spacey’yi tacizle suçlamasıyla gündeme gelmişti.

Fotoğraf: kongehuset.no
Martha Louise ve Ari Behn

Norveç medyasına konuşan Behn’in menajeri Geir Hakonsund, yazarın Noel Günü’nde intihar ettiğini belirterek, “Biz Ari Behn’e yakın olanlar olarak, bugün kendisinin yaşamını sonlandırdığını size bildirmek zorunda olmamız kalbimizde büyük bir keder oluşturdu. Gelecek zamanlarda özel hayatımıza saygı gösterilmesini rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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Norveç Kralı Harald da “Kraliçe ve ben, Ari Behn’ın ölüm mesajını aldık. Onu tanıdığımız için minnettarız ve torunlarımızın sevgili babaları için yas tutuyoruz” dedi.

Spacey’i kendisini taciz etmekle suçlamıştı

Behn, ABD’li aktör Kevin Spacey’yi, 10 yıl önce düzenlenen bir Nobel Barış Ödülü konserinden sonra kendisine uygunsuz bir şekilde dokunmakla suçlamıştı.

Fotoğraf: Kevin Spacey

Behn, Spacey’yle yaşadığı olay hakkında “Harika bir sohbetimiz oldu. Sonra hemen yanıma oturdu. Beş dakika sonra ‘Dışarı çıkıp sigara içelim’ dedi. Sonra elini masanın altından sokup testislerimi kavradı” diye konuşmuştu.

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Spacey’yi “Hmm..Belki sonra” diyerek uzaklaştırdığını söyleyen Behn, “O zamanlar saçlarım siyahtı, 10 yıl daha ufaktım ve tam da tipiydim” diye de eklemişti.

2016 yılında boşanan çift Kraliyet tarihine geçti

2002 yılında Norveç Kralı Harald’ın kızı Prenses Martha Louise ile evlenen Behn, halktan biri olduğu için Kraliyet ailesinden tarafından kendisine herhangi bir unvan verilmemişti.

Maud, Leah ve Emma adlı üç çocukları olan çift, 2016 yılında yollarını ayırmış, bir yıl sonra ise resmen boşanmıştı. Bu olay kraliyet ailesinde bir ilk olarak tarihe geçmişti.

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