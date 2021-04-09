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Yaramazlara biraz batar!

Norveç polisi, Covid-19 kısıtlamasını ihlal eden başbakanına ceza kesti

Norveç Başbakanı Erna Solberg’e Covid-19 tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 2 bin 352 dolar para cezası kesildi.

Fotoğraf: Facebook

Norveç başbakanı, 60’ıncı doğum günü için 26 Şubat’ta kayak merkezi Geilo’daki bir restoranda 13 kişiyle yemek yemişti. Solberg, mart ayında ise kuralları ihlal ettiği için özür dilemişti.

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Ülkede kapalı mekanlarda düzenlenen etkinliklerde 10 kişi, açık alandakilerde ise 20 kişi sınırı var.

Norveç polisi, doğum gününde ülkede uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle başbakana ceza kesildiğini bildirdi.

Solberg’e 20 bin Norveç Kronu (2 bin 352 dolar/ 19 bin 135 TL) ceza kesildiği açıklandı.

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