Norveç Parlamentosu’na siber saldırı: İşçi Partili vekillerin hesapları hacklendi

Norveç Parlamentosu Storting’e yönelik siber saldırı düzenlendi.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Storting’den yapılan açıklamada, ana muhalefet partisi İşçi Partisi’nin bazı vekilleriin ve çalışanlarının hesaplarının hacklendiği, durumun kontrol altına alındığı belirtildi.

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Açıklamada, “Konuyu çok ciddiye alıyoruz. Büyük fotoğrafı görebilmemiz için geniş kapsamlı inceleme başlatıldı” dendi.

Ulusal Güvenlik Dairesi ise birkaç gündür parlamentoya teknik destek verildiğini açıkladı.

Ocak ayında Almanya’da Başbakan Angela Merkel’in de aralarında olduğu yüzlerce siyasetçinin kişisel bilgileri çalınıp internette yayınlanmıştı.