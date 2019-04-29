Norveç karasularında ajanlık yapan bir balina…

Norveçli biliminsanları, Norveç açıklarında bulunan ve boynunda Rusya’ya ait bir kayış olan Beluga balinasının Rus Donanması tarafından eğitilmiş bir ajan olabileceğini açıkladı.

Fotoğraf: www.metro.co.uk

Deniz biyolojisi konusunda uzman Prof. Audun Rikardsen, kayışın üzerinde bir GoPro kamera taşıyıcısı ve Rusya’nın St Petersburg kentine ait bir firmanın adı bulunduğunu söyledi. Norveçli balıkçıların kayıştan kamera taşıyıcısını çıkardığını belirten ve bölgede Rus Donanması’nın bir üssü olduğunu anımsatan Rikardsen, Rus bir meslektaşının kendisine, “Bu Rusların kullandığı bir kayış ve kamera değil” dediğini aktardı.

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Balinanın Norveç’in Ingoya Adası’ndaki balıkçı teknelerine yaklaştığında fark edildiğini belirten Rikardsen, “Kayışta kamera yoktu ama Rus Donanması’nın yıllardır Beluga balinalarına eğitim verip kullandıklarını biliyoruz” dedi. Beluga balinalarının yunuslar ve köpekbalıkları gibi çok zeki hayvanlar olduğunu söyleyen Rikardsen, eğitildiklerinde ajanlık görevini yerine getirebileceklerinden emin olduğunun altını çizdi.