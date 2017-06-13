Norveç, eğitim kurumlarında burka ve peçeyi yasakladı

Norveç’te eğitim kurumlarında burka ve peçeyi yasaklayan yasa tasarısı kabul edildi.

Deutsche Welle’de yer alan habere göre bakanlar kurulunda kabul edilen yasa tasarısında, okul ve üniversitelerde yüzün tamamen örtülmesi yasaklanıyor. Burka ve sadece gözleri açıkta bırakan peçenin kapsamda olduğu yasa tasarısına göre okullarda maske ve göz yırtmaçlı kapşon da takılamayacak.

Yüzü kapatan giyecekler giyenlere ceza ise öngörülmüyor.

Uyum Bakanı Per Sandberg, burka ve peçe gibi yüzü örten giysilere Norveç okullarında yer olmadığını belirtirken, Eğitim Bakanı Torbjorn Roe, bu tür giysilerin öğrencilerele öğretim üyeleri arasındaki iletişime engel olduğunu ve başarıyı düşürdüğünü söyledi.

Ancak Norveç’te bu tür kıyafet giyenlerin sayısı çok az. Tasarının gerekçesi de İslam dernekleri çatı örgütünün peçeli bir kadını iletişim sorumlusu olarak görevlendirmesi.

Yasanın seneye yürürlüğe girmesi öngörülüyor.