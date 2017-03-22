Norveç de Türkiye’ye kapıyı kapattı: Dört NATO subayı ve askeri ataşeye sığınma izni

NATO’da görevliyken darbe girişimi sonrası Norveç’e sığınma talebinde bulunan dört subay ile bir askeri ataşenin başvurusu kabul edildi.

Karar ile birlikte sığınmacı subaylar Norveç’te oturma ve çalışma hakkı kazanmış oldular.

Sığınma başvurusunda bulunan dört subay ile bir askeri ateşinin avukatı Kjell M. Brygfjeld Norveç’e sığınma başvurusu yapan dört subay ile askeri ataşenin sığınma başvurularının kabul edildiğini doğruladı.

Yeni kriz Norveç’le mi?

Sığınmacı subayların başvurularının Türkiye ile NATO müttefiki olan Norveç’te kabul edilmesi dikkat çekerken, diğer Avrupa ülkelerinin de Norveç örneğini izlemesi durumunda dış politikada Türkiye için gergin ilişkiler dönemi başlayabilir.

Darbe girişiminin ardından Türkiye tarafından geri dönmeleri istenen Norveç’te NATO’da görevli dört Türk subayı ile askeri ateşe daha önce VG gazetesine yaptıkları açıklamada, darbe girişimi ile ilgilerinin olmadığını söylemiş, görevlerinden el çektirildiklerini, geri dönmeleri durumunda tutuklanmaktan korktuklarını belirtmişlerdi.

Aile üyelerinin de sığınma başvuruları kabul edilen NATO subayları ile ataşenin Norveç’te adresi gizli tutulan bir yerde yaşamlarını sürdürdükleri belirtiliyor.