‘Normalleşme’de ilk adım: Almanya, Türk tanklarının modernizasyonuna onay verdi

Alman hükümetinin Türkiye’deki Leopard tanklarının modernizasyonuna onay vereceği öne sürüldü.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in, iki ülke arasındaki silah anlaşmasının onaylanması için Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in cezaevinden çıkması gerektiğini şart koştuğu bir süredir dile getiriliyordu. Son olarak, tutuklu gazeteci Yücel “Kirli anlaşma varsa ben yokum” diyerek buna karşı çıkmış, Gabriel’se Yücel’e yanıt vererek, “Kirli anlaşma yok” demişti.

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RedHack soruşturmasında 27 Şubat 2017’de tutuklu bulunan Yücel hakkında hangi suçlamaların yapıldığı ya da kaç yıl istendiği, iddianame henüz hazırlanmadığı için bilinmiyor.

DW Türkçe’nin aktardığına göre Der Spiegel dergisi Alman hükümetinin savunma sanayii şirketi Rheinmetall’in Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait Leopard tanklarının moderniz etmesini onaylayacak.

Gabriel’in Türk mevkîdaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile iki hafta önce Goslar’da yaptığı görüşmenin ardından, Türkiye’nin ilk defa geçen sene mart ayında yaptığı başvuruyla ilgili talimat verdiği belirtildi. Buna göre, silah ihracatına ilişkin olarak müsteşarlar düzeyinde yapılacak ilk toplantıda tankların modernizasyonu konusunun gündeme gelmesi bekleniyor.

Alman dışişlerinden henüz Der Spiegel’in haberiyle ilgili bir açıklama gelmedi.

‘Birçok proje beklemede’

Rheinmetall CEO’su Armin Papperger, ekim ayının sonunda yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait Leopard tanklarının modernizasyonu ve iki ülkenin birlikte savaş uçakları için mühimmat üretme planları gibi birçok projenin beklemede olduğunu ve hükümetlerden onay alamadığını belirtmişti.

Ankara ile Berlin arasında yaşanan gerilim nedeniyle son aylarda Almanya’dan Türkiye’ye yapılan silah ihracatı askıya alınmıştı. Ancak son dönemde iki ülke arasında yumuşama sinyalleri gelmişti. Türkiye’de tutuklu bazı Alman vatandaşlarının tahliye edilmesi Berlin memnuniyetle karşılanmıştı. Ancak gazeteci Yücel de dahil olmak üzere halen Türkiye’de 50 Alman vatandaşı cezaevinde bulunuyor.

İki ülke arasındaki silah anlaşmalarının özellikle tutuklu gazeteci Yücel olmak üzere Türkiye’deki diğer Alman vatandaşı tutukluların durumuyla bağlantılı olduğu belirtiliyordu.