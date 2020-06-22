‘Normalleşme’ süreci İstanbul’da hava kirliliğini artırdı

İstanbul’da corona virüsü salgınında normalleşme dönemine geçilmesiyle hava kirliliği oranı arttı.

Fotoğraf: AA

AA’da yer alan habere göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İBB verileri, normalleşme sürecinde azotdioksit (NO2) hava kirliliği oranının mart, nisan ve mayıs ayıyla kıyaslandığında yüzde 38 yükseldiğini ortaya koydu.

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İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, modern hayatın önemli kirleticilerinden azotdioksitin daha çok fosil yakıtların yanması sırasında atmosfere salındığını söyledi.

Prof. Dr. Toros, insanların soluduğu havanın kaliteli olması gerektiğini dile getirerek şu ifadeleri kullandı: “Hele ki corona virüsüyle mücadele ettiğimiz dönemde havanın kalitesinin iyi olması sağlığımız açısından da önemli.”