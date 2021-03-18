‘Normalleşme’den ‘anormalleşme’ye: Vaka yüzde 100, pozitif test yüzde 42 arttı

Türkiye’de mart ayında başlayan ‘kontrollü normalleşme’ süreci, günlük ‘corona’ tablosunu alt üst etti. Ay başından bugüne testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 7.5’tan yüzde 10 seviyelerine yükselirken, günlük vaka sayısı da 10 binin altından 20 binin üzerine çıktı.

Fotoğraf: AA

Mart ayının başında kentlerdeki haftalık vaka sayılarına göre kısıtlamalar belirlenmeye başladı. ‘Çok yüksek riskli’ kentler haricinde birçok kentte önlemler gevşetildi. Ancak bu durum, vaka sayılarında artışa neden olurken, testlerdeki pozitiflik oranında da yükselme görüldü.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 15 gündeki vaka artışına dikkat çekse de kentlerdeki mevcut kısıtlamaların herhangi bir değişikliğe uğramadan devam etmesi kararı alındı.

Verilere göre ‘kontrolü normalleşme’ sürecinin başlamasından bir gün önce, 1 Mart’ta vaka sayısı 9 bin 891’ken, bugün 20 binin üzerine çıktı. Son 18 günde yalnızca 7 ve 14 Mart’ta düşüş görüldü ancak genel eğilim hep artış yönünde. 18 günde günlük vaka sayısında yüzde 102’lik artış görüldü.

Testlerin pozitif çıkma oranı da yüzde 42 arttı. 1 Mart’ta her 100 testin 7.57’si pozitif çıkarken, bugün oran yüzde 10.8’e yükseldi. En yüksek pozitiflik oranı ise yüzde 11.2’le dün görüldü.

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Vaka artışına bağlı olarak hastanelerdeki ağır hasta sayısı da yükseldi. 1 Mart’ta 1215 kişi ağır hasta statüsündeyken, bu rakam yüzde 23’lük artışla 1503’ü buldu.

Ölüm sayısı artıyor

Virüsün daha fazla kişiye bulaşması, ağır hasta sayısının artmasına neden oluyor. Bu da can kaybı sayısına yansıyor.

Son 18 günde günlük can kaybı ortalaması 67 oldu. Bu süreçte günlük ölüm sayısı 60-65 seviyesinde görülürken, son iki gün 70’in üzerine çıktı, bugün ise 81’le ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

1 Mart’ta aktif vaka sayısı 104 bin 660’ken, yüzde 43’lük artışla bugün 150 bin 188’e yükseldi.