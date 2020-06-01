‘Normalleşme’ manzaraları: Minibüslerde ‘yüzde 50’ kuralı hiçe sayıldı

İstanbul’da ‘normalleşme’ adımlarının atıldığı ilk gün Esenyurt ve Kartal’daki denetimlerde, minibüslerde sosyal mesafenin hiçe sayıldığı ve kapasitenin yarısından daha fazla yolcu alındığı görüldü.

Fotoğraflar: DHA

Corona virüsüyle mücadele kapsamında toplu ulaşım araçlarına getirilen kısıtlama ile araçlar kapasitesinin yarısı kadar yolcu almak zorunda.

Reklam

Yedi yerine 35 yolcu

Esenyurt’taki denetimlerde minibüslerin ‘yüzde 50’ kuralını hiçe saydığı belirlendi. Bir minibüste yedi olması gereken yolcu sayısı 35 çıktı.

Polis ekipleri, bu sabah Mehterçeşme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nden geçen yolcu minibüslerini durdurarak denetim yaptı. Durdurulan üç minibüste en az 30’ar yolcu olduğu tespit edildi.

‘Yarı yarıya’ kuralı uyarınca 14 koltuğa yedi yolcu alması gereken minibüslerden birinde ise tam 35 yolcu olduğu belirlendi. Araçlara 3 bin 180, sürücülere ise fazla yolcu almak suçundan 104 lira olmak üzere 3 bin 284’er lira ceza kesildi.

Reklam

Bir minibüs şoförü, yağmur yağdığını, işlerine gitmek için uzun süreden bu yana çaresiz bekleyen yolcuları mağdur olmamaları için aldığını belirtirken, “Koskoca araç sadece yedi kişiyle mi sefere çıksın” diye konuştu. Araçlardaki fazla yolcular polisler tarafından indirildi.

Minibüs şoförü: Yolcular zorla biniyor

Kartal’da da minibüslerde sosyal mesafenin hiçe sayıldığı ve kapasitenin yarısından daha fazla yolcu alındığı görüldü. Sivil trafik ekiplerinin denetimleri sırasında fazla yolcu taşıyan iki minibüse cezai işlem uygulandı. Bir minibüsten sekiz, diğerinden altı fazla yolcu çıkarken, minibüsün şoförü ise “Millet zorla biniyor” dedi.

‘Zorla bindiler’

Denetimlerde ekipler bir Yakacık-Kartal minibüsünü durdurdu ve sekiz yolcu alması gereken aracın içini kontrol etti. Tıka basa dolu olan minibüsten toplam 16 yolcu çıktı. Kapasitesinin yarısını taşıması gereken minibüsün sekiz fazla yolcusu, polis tarafından aşağı indirildi.

Minibüs şoförü Öztürk Toğluk, “Ne söyleyeyim, buna bir çözüm getirsinler. Şu an yapacak bir şey yok. Altı tane yolcum vardı. Yolcu indirirken 10 kişi birden zorla bindi. Uyardım, inmiyorum dediler” diye konuştu.

Minibüsteki bir yolcu ise, “1 saattir bekliyorum, işe gitmek zorundayım. Gelen almadı, mecbur binmek zorunda kaldım. Seferlerin arttırılması gerekiyor” dedi.

Başka bir denetleme noktasında ekipler tarafından durdurulan bir minibüsten ise altı fazla yolcu çıktı. Aracın şoförü Kamuran Kars, “Fazla yolcudan dolayı ceza işlem uygulanıyor. Yapacak bir şey yok, yolcular ‘alacaksın’ diyorlar. Biz de alıyoruz. Almayınca da şikayet ediyor yolcular. ‘İşe gidiyoruz niye almıyorsun’ diye tepki gösteriyorlar” diye konuştu.

Her iki minibüse de polis ekipleri tarafından 3 bin 180 lira para cezası uygulandı.