‘Normalleşme’ kulisi: Bayramın ilk günü için sokağa çıkma yasağı gelebilir

Corona virüsü salgınında açıklanan vaka sayısında artış hızının düşmesiyle beraber gündeme gelen ‘normalleşme‘de, bakanlıkların ayrı ayrı hazırladığı planlar, 100 günlük icraat programına benzer şekilde ülke geneline, sektörlere ve illere yönelik yol haritasını içerecek şekilde bir araya getirilecek.

Fotoğraf: Reuters

Hürriyet’ten Erdinç Çelikkan’ın haberine göre salgınla mücadele kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma sınırlandırmasının Ramazan Bayramı’nın ilk günü olan 24 Mayıs’ta 31 şehirde sürmesi formülü ağırlık kazandı. Bayramın son iki günü kısıtlamanın sürüp sürmemesi ise tartışılıyor.

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Bu formüle göre, bayram boyunca seyahat kısıtlamalarının sürmesi, cuma gibi bayram namazının da camilerde kılınmaması gündemde.

Hedefler güncellenecek

Ramazan Bayramı’nın ardından hayata geçirilmeye başlanacak planın ilk aşamasındaki uyum oranlarına ve vakaların seyrine bakılarak normalleşme adımları takvimin ikinci aşamasında genişletilecek.

Hedefe ulaşılamaması durumunda planda belirlenen takvim ve hedefler güncellenecek.

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İlk sektör turizm

Normalleşmenin başlayacağı ilk sektörlerden birinin turizm olacağı belirtildi. Uygulanacak ‘corona’ sertifikasyonu sistemine göre otellerin sosyal mesafeye göre kademeli olarak açılması planlanıyor. Bayramın ardından daha korunaklı ve dışarıyla etkileşimi az olan otellerin öncelikli açılacağı kaydedildi.

Uzaktan eğitim

Gündemdeki diğer başlıksa 30 Nisan’da sona erecek olan okullarda uzaktan eğitimin uzatılması oldu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın çalıştığı senaryoya göre tatil, ilk etapta mayıs sonuna kadar uzatılacak, okullar ise örgün eğitime sonbahar döneminde (eylül sonu-ekim başı) başlayacak.

Ortaokul ve liselere yönelik bazı branşlarda yaz aylarında telafi eğitimlerinin yapılabileceği de belirtildi. ÖSYM’nin yapacağı sınavların salgının seyrine göre Kurban Bayramı’nın ardından temmuz sonu ya da ağustos başında yine sosyal mesafeye ve tedbirlere uyularak yapılması öngörülüyor.

Esnaf

Salgınının seyrine göre restoran, kafe, berber, kuaför gibi yerlerin belli saatlerde, dönüşümlü olarak, sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uygun şekilde açılması da konuşulan seçenekler arasında.

Ulaşım

Şehirlerarası otobüs ve tren seferleri de kademeli olarak başlatılacak. Yurt içi uçuşların ise bayramdan sonra dar kapsamlı başlatılması yurt dışı uçuşların ise belirli bir süre daha yapılmaması öngörülüyor.