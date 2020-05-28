‘Normalleşme dönemi’nde milat 1 Haziran: Çok sayıda işyeri açılıyor

Corona virüsü salgınında ‘normalleşme dönemi’ 1 Haziran’da başlıyor. Çok sayıda işyeri belirlenen kurallar dahilinde çalışmaya başlayacak.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçerek alınan kararları duyurdu.

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Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

*Önümüzdeki dönemde de vatandaşlarımızın ve iş dünyamızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Türkiye’nin salgının önlenmesinde ve can kaybında dünyada örnek alınan bir konuma gelmesi 83 milyon olarak hepimizin ortak başarısıdır.

Grafik: AA

*Bugüne kadar Vefa sosyal destek grupları toplam 6 milyon 240 binin üzerinde talebe cevap verdi. Halkımız yaptığı hiçbir fedakarlığın boşa gitmediğinden emin olsun.

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*27 Mayıs, Türkiye’ye darbe virüsünün ilk girdiği tarihtir. Maalesef bu tarihten sonra darbe, cunta, muhtıra, bildiri veya darbe girişimi şeklinde demokrasimize yönelik pek çok saldırıyla karşı karşıya kaldık.

*Yardım isteyen 135 ülkeden 100’üne cevap verdik. 3 bin 626 solunum cihazının 1000’i ihraç edildi.

Şehirlerarası kısıtlama kalkıyor

*Şehirlerarası seyahat kısıtlaması, 1 Haziran’dan itibaren tamamen kaldırıldı. Kreşler ve bakımevleri 1 Haziran’da açılacak.

*İşletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizlik şartına riayet şartıyla işinin başında olabilecek. 65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek.

Kamuda normal mesai

*İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacak. Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran’da hizmet vermeye başlayacak.

Bahçeler, plajlar açılıyor

*Plajlar, milli parklar ve bahçeler belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran’dan itibaren faaliyete geçebilecek. Hayvan satış yerleri 1 Haziran’dan, hipodromlar 10 Haziran’dan itibaren faaliyete geçebilecek.

Kafe ve restoranlara izin

*Sürücü kursları, benzeri kurslar 1 Haziran’dan itibaren hizmet verebilecek. 1 Haziran’dan itibaren saat 22:00’ye kadar restoran ve kafeler belirlenen kurallar dahilinde hizmet verecek. Eğlence ve nargile mekanları kapsamı dışı.

*Sokağa çıkma kısıtlamalarının bazılarını bir müddet daha sürdürmekte fayda görüyoruz. 0-18 yaş grubunun tamamı, çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma sınırlamasına tabi olmayacak.

Yaş sınırı 18’e düşürüldü

*Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığı ile ilgili sınırlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldırılmıştır. Müze ve ören yerleri, 1 Haziran’da, onlar da açılıyor. Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırılmıştır. Sokağa çıkmada uygulanan 20 yaş sınırı 18’e çekildi.

*Gençlik merkezleri, kütüphaneler 1 Hazarin’dan itibaren şartlar dahilinde açılacaktır. Açık havada olan konserler de belli kontrol dahilinde faaliyete geçecek.