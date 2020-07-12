‘Normalleşme’ döneminde İstanbul’da şehirler arası otobüslerde günde 1150 sefer

Covid-19’la mücadelede ‘normalleşme’ döneminde İstanbul’da şehirler arası otobüs sefer sayısı günde 1150’ye çıktı.

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Pandemi nedeniyle getirilen şehirler arası seyahat sınırlamaları 1 Haziran’da kaldırılmıştı.

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‘Kapasitenin yüzde 100’e çıkmasını bekliyoruz’

AA’nın haberine göre Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, kısıtlamanın kaldırılmasının piyasaya olumlu katkı sağladığını belirterek şöyle konuştu: “Corona virüsü salgını başladığı andan beri tüm tedbirlerimizi almıştık. O zamandan bu zamana kadar seferlerimizde bir sıkıntı yaşamadık. Pandemi nedeniyle yüzde 50 yolcu taşımacılığına devam ediyoruz. Firmalarımız seferlerdeki kısıtlamaların kalkmasından memnun. Otobüsleri dolu olması ülke ekonomisine de katkısı var. Otogarların doluluğu bu nedenle önemli. Corona virüsünün tamamen bitmesi ve tam kapasiteye geçmemiz sektöre daha canlılık kazandıracak. Ayrıca şu anda uygulanan yüzde 50 yolcu taşımacılığının da en kısa sürede kaldırılıp yüzde 100’e çıkarılmasını bekliyoruz.”

Kurban Bayramı için de firmaların hazırlıklarının sürdüğünü ifade eden TOFED başkanı, pandemi tedbirlerinin uygulanmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.