‘Normalleşme’ döneminde haziranda 2 milyon 750 bin 992 kişi uçuş yaptı

Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ‘normalleşme’ sürecinde açılan uçuşlarda Türkiye genelinde havalimanlarında haziranda toplam 2 milyon 750 bin 992 kişiye hizmet verildi.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Ara verilen uçuşlar, iç hatlar için 1 Haziran’da yeniden başlamış, yurt dışı seferleri ise 11 Haziran itibariyle bazı ülkeleri kapsayacak şekilde kademeli açılmıştı.

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Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, haziran ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

İstanbul Havalimanı’nda 604 bin kişi

AA’nın aktardığı verilere göre, İstanbul Havalimanı’ndan haziran ayında 7 bin 68 uçak, 604 bin 662 yolcu hizmet aldı. İniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 4 bin 100, dış hatlarda 2 bin 968 olmak üzere toplamda 7 bin 68 oldu.

Yolcu trafiği ise iç hatlarda 455 bin 528, dış hatlarda 149 bin 134 olmak üzere 604 bin 662 oldu.

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İlk altı aylık sürede ise 96 bin 523 uçak ve 12 milyon 907 bin 946 yolcu trafiği kaydedildi.

55 bin iniş-kalkış

Havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı, iç hatlarda 38 bin 550, dış hatlarda 8 bin 210 olmak üzere hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 55 bin 814 oldu.

İç hat yolcu trafiği 2 milyon 403 bin 971, dış hat yolcu trafiği ise 346 bin 448 oldu. Transit yolcularla toplam yolcu trafiği 2 milyon 750 bin 992 olarak kayıtlara geçti.

Kargo, posta ve bagaj gibi yük trafiklerine bakıldığında ise iç hatlarda 25 bin 925 ton, dış hatlarda 89 bin 248 ton olmak üzere toplam 115 bin 173 tona ulaştı.

36.5 milyon yolcu

Ocak-haziran döneminde havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 225 bin 776, dış hatlarda 125 bin 105 oldu. Böylece üst geçişlerle birlikte toplam 464 bin 297 uçağa hizmet verildi.

İç hat yolcu trafiğinin 21 milyon 899 bin 134, dış hat yolcu trafiğinin 14 milyon 552 bin 909 olduğu bu dönemde direkt transit yolcularla birlikte toplam yolcu trafiği 36 milyon 486 bin 729 olarak kaydedildi.

Kargo, posta ve bagaj gibi yük trafiklerinde ise iç hatlarda 185 bin 848 ton, dış hatlarda 851 bin 914 ton olmak üzere toplamda 1 milyon 37 bin 762 tona ulaşıldı.