‘Normalleşme’ beş gün vaka görülmeyen illerden başlayacak

Corona virüsü salgınında vaka sayısındaki artış hızının düşmesiyle beraber normalleşme çalışmaları gündeme geldi. Yetkililer normalleşmenin beş gün boyunca vaka görülmeyen illerden başlayacağını, İstanbul’da sıkı kontrolün devam edeceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre son beş gün içinde vaka bildirmeyen iller salgınla mücadelede benzer sonuçlar gösteren komşularıyla yeniden ilişki içinde olabilecek.

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Halk sağlığı ekibi kuruldu

Bilim Kurulu’ndaki halk sağlığı uzmanları salgının yönetimi üzerinde çalışıyor. Bu konuda oluşturulan ekibin çalışmalarına göre gevşetme politikaları belirlenecek.

Kapalı mekanlardaki ana kurallar, maske zorunluluğu olacak yerler, açılacak işyerleri ve bu işyerlerinde uygulaması zorunlu kuralların hepsi, bu ekip tarafından belirlenerek duyurulacak.

Turizm ve ulaşımda yeni dönem kriterleri aşama aşama hayata geçirilecek. Ulaşımda araçların sterilizasyonu, araç personelinin bağışıklık belgesi, personellerin pandemi eğitimi gibi konular gündeme gelecek. Uluslararası işbirliği ile turizm hareketliliği başlaması durumunda, yolcularda ne tür bağışıklık belgeleri isteneceği belirlenecek. Tüm turizm bölgelerindeki sağlık altyapısının haritası çıkarılacak ve belgelenecek.

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İstanbul’a ayrı kriter

Normalleşme sürecinde İstanbul, Körfez illeri ve İzmir gibi kentlere ilişkin ayrı kriterler uygulanacak.

Salgının en yoğun yaşandığı İstanbul’da pozitif sayısına bağlı olarak bağışıklık sayısının da fazla olduğu belirtiliyor. Bu nedenle giriş-çıkışlar konusunda taviz verilmemesi ve kontrolün sürdürülmesi öneriliyor. Bunun sadece İstanbul’dan yayılmayı önlemek değil, bu kentte gittikçe stabil hale gelen durumu kötüleştirmemek için de gerekli olduğu aktarılıyor.

Anadolu’dan İstanbul’a gelişlerinin başlaması durumunda halen Anadolu’da kontrol altına alınmamış illerden tersine İstanbul’a vaka taşınabileceği yorumları yapılıyor.