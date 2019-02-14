Nokta kondu: Eski AKP’li bakan Şahin İYİ Parti adayı

İYİ Parti, eski AKP’li içişleri bakanı İdris Naim Şahin’i Ordu belediye başkanlığına aday gösterme kararı aldı.

Fotoğraf: DHA

Şahin’in, CHP ve İYİ Parti’den ortak aday olması fikri iki parti arasındaki işbirliği görüşmelerinde İYİ Parti tarafından masaya getirilmişti. Şahin’in adaylık ihtimalinin basına sızması sonrası CHP parti tabanından gelen tepkiler üzerine teklif reddedilmişti.

Reklam

CHP, Ordu’dan milletvekili Mustafa Adıgüzel’i aday göstermişti.

Akşener o dönem İdris Naim Şahin için “İdris beyi bizim il başkanımız ve Ordu teşkilatımız çok istiyor. Ama yine bildiğim kadarıyla İdris Naim Şahin, CHP ile işbirliği şartı ile aday olmak istiyor. Ama bunlar hep bana söylenenler” demişti.

Reklam

İçişleri Bakanlığı döneminde çok sayıda uygulaması insan hakları ve özgürlükler çerçevesinde tartışmalar yaratan Şahin 17-25 Aralık operasyonları sonrası AKP ile yollarını ayırmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la imam hatipten sınıf arkadaşı Şahin, Erdoğan’ın belediye başkanlığı döneminde de İstanbul belediye sekreteriydi.



