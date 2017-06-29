Nokia’nın ‘nispeten akıllanarak’ geri dönen efsane telefonu 3310’un Türkiye fiyatı 549 lira

Nokia’nın efsane olarak kabul edilen telefonu 3310’un Türkiye’deki satış fiyatı ise 549 lira olarak belirlendi.

126 milyon satışlı orijinal 3310 modeli baz alınarak yapılan telefon sarı, yeşil ve lacivert gibi renk seçeneklerine sahip. Günümüz akıllı telefonlarının dokunmatik ekranına karşın Nokia, yenilenmiş 3310’da yine fiziksel tuş takımını kullanmayı uygun buldu.

Yeni Nokia 3310, Nokia Series 30+ işletim sistemini kullanıyor. ‘Nispeten akıllı’ bir cihaz olan yeni model, Opera Mini ile birlikte internete bağlanabiliyor.

Nokia’nın ‘yeni efsane’si, 30 güne varan bekleme süresi ve 22 saat konuşma süresiyle akıllı telefonlara ‘taş çıkartıyor.’

Nokia’nın yeni stratejisi

Nokia, akıllı telefon dönemine uyum sağlamakta zorlanmış ve Microsoft’a satılmıştı. Eski modellerin yeni versiyonlarını piyasaya sürme stratejisini uygulamaya başlayan Nokia, 2015 yılında Nokia 215’i 29 gün boyunca 29 dolar fiyatla satışa sunmuştu.

Nokia markası altında yapılan telefonlar, HMD Global isimli bir Finlandiya firması tarafından satılıyor. HMD, Mobil Dünya Kongresi’nde diğer yeni telefonlar Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6’yı da piyasaya sürecek.