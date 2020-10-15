Nokia’dan Covid-19 algılama sistemi: Ateşe ve maskeye bakıyor

Nokia, çalışanlarını koruma planı kapsamında, kişide Covid-19 semptomları görülüp görülmediğini ve maske takıp takmadığını belirlemek için termal kamera ve gerçek zamanlı video analizi kullanan otomatik sistem oluşturdu.

Fotoğraf: Reuters

Finlandiya merkezli şirket, sistemi Hindistan’ın Chennai kentindeki fabrikasında iki aydır kullandığını, tesiste 200 binden fazla kişinin tarandığını duyurdu.

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Nokia Analytics ve IoT başkanı Amit Şah’ın, Reuters’e verdiği röportaja göre sistem, bir kişinin yüksek ateşi olup olmadığını veya maskesini takıp takmadığını tespit ediyor ve operasyon merkezini uyarıyor.

Şah, “Nokia fabrikaları ve Ar-Ge merkezleri de bunu kullanacak” diyerek, sistemin Kuzey Amerika, Latin Amerika ve Asya’daki tesislerde de kullanılacağının altını çizdi.

Ayrıca, okullar ve hükümet binaları da dahil olmak üzere, sistemin sektörler arasında yaygın olarak kullanılması konusunda görüşmelerde mesafe kat edildiğini söyledi.

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Müşterilerin, gözetim, makine bakımı ve güvenlik tehditleri gibi başka özellikler eklemek için ürünün genişletilebileceği vurgulandı.