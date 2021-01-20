Noel tatilindeki partide buluşan ailenin 18 ferdi Covid-19’a yakalandı

ABD’de, aralık sonundaki Noel tatilinde Pennsylvania eyaletinde buluşan bir ailenin 18 ferdi Covid-19’a yakalandı.

Darlene Reynolds ve eşi. Fotoğraf: New York Post

Milmont Park’ta ikamet eden Darlene Reynolds (55), Kanada’da yaşayanlar ve ABD’nin farklı eyaletlerindeki akrabalarının 27 Aralık’ta evinde verdiği partide buluştuğunu ve sonrasında virüsün aile içinde yayıldığını söyledi.

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Parti öncesinde öksürmeye başladığını ancak ateşi olmadığı için, “Mesafemi korurum” diyerek kutlamayı iptal etmediğini anlatan Reynolds, “Ancak sonrasında başkaları da kendini kötü hissetmeye başladı” dedi.

Grip olduklarını ümit etseler de testlerinin pozitif çıktığını belirten Reynolds, yaşları bir ila 62 arasında değişen 18 kişide virüs tespit edildiğini, eşinin hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

Eşinin aralık sonundan beri hastanede olduğunu belirten Reynolds, “Yavaş yavaş iyileşiyor ancak eve döndüğünde de oksijen takviyesine ihtiyacı olacak” ifadelerini kullandı.