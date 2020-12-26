Noel baba kılığında taksici sahibine co-pilot’luk yapan köpek, yeni yıl neşesi yayıyor

Kolombiya’da Noel baba kostümü giydirdiği köpeğiyle birlikte çalışan taksici görenlere yeni yıl neşesi yayıyor.

Fotoğraflar: Reuters

Kendisi de çok sevdiği köpeği Coronel ile uyumlu kostüm giyen taksici Nicolas Walteros, insanlara umut dolu bir Noel sunmak istediklerini söyledi.

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Ön koltukta Noel baba kostümü ve gözlüyle oturarak sahibine co-pilotluk yapan Coronel vardiyası boyunca müşterilerin yüzünü güldürüyor.

Walteros, altı yıl önce sokakta bulup sahiplendiği, çalışırken de kendisine can yoldaşı olan köpeğine olan sevgisinin sonsuz olduğunu belirterek “Kalbimdeki yerini kelimelerle anlatamam” dedi.