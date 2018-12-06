‘Noel Baba gerçek değil’ diyen öğretmen işinden oldu

ABD’nin New Jersey kentinde, ilkokul birinci sınıf çocuklarına Noel Baba’nın gerçek olmadığını söyleyen bir öğretmen görevden uzaklaştırıldı.

BBC’nin aktardığına göre Cedar Hill İlkokulu’nda görev yapan Michael Raj, Noel Baba’nın yanısıra elf’ler, uçan Ren geyikleri, leprikonlar, diş perisi ve Paskalya tavşanının da gerçek olmadığını söyledi.

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Okulun müdürü Rene Rovtar, öğretmeni çocuklarının hayal dünyasını yıkmakla suçlayan velilere özür mektupları gönderdi.

Öğretmenin artık okulda görev yapmayacağını açıklayan Ravtar, Twitter’dan “Ben inanıyorum” diye yazdı.