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Nöbetçi doktoru ‘ayağına çağıran’ kaymakam: Hastanenin sahibi de benim, illa ayağını mı kaydıralım?

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Sivas Yıldızeli kaymakamı Hakan Keskin’in devlet hastanesindeki nöbetçi doktoru evine çağırdığı, talebi kabul edilmeyince de “İlla ayağını mı kaydıralım” diyerek tehdit ettiği öne sürüldü.


Sözcü gazetesinden Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre 3 Ağustos akşamı ateşi çıkan Keskin, devlet hastanesini arayıp nöbetçi doktoru evine çağırdı ve bir sağlık personelinin de tedavisi bitene dek yanında kalmasını istedi.

O sırada hastanede bir doktor ve üç görevli hemşire vardı.

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Kaymakama yasa gereği görev yerini terk edemeyeceğini belirten nöbetçi doktor Kubilay Göktürk, 112 Acil ekibini eve gönderip, tedavi ve tetkikleri hastanede yapabileceklerini söyledi.

‘İlla ayağını mı kaydıralım?’

Bu cevap üzerine hastaneye gelen kaymakam Keskin’in koridorda Göktürk’e “Buradaki herkesten, her şeyden ben sorumluyum. Bu hastanenin sahibi de benim. İlla senin ayağını mı kaydıralım?” diye bağırdığı öne sürüldü.

Göktürk ve üç hemşire kendilerini tehdit ettiği gerekçesiyle kaymakam hakkında tutanak tuttu. Keskin ise nöbetçi doktor hakkında ‘derhal’ soruşturma başlatılması için telefonla talimat verdi.


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