Nobelli Sancar’dan ‘inanç’ tartışmasına yanıt: Evrim kim ne derse desin vardır

Nobel ödüllü Türk bilimadamı Prof. Dr. Aziz Sancar, evrimle ilgili sözlerine açıklık getirerek, evrimin bir gerçek olduğunu ve inanç meselesi olmadığını söyledi.

Sancar, Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliği’nde düzenlenen programdaki konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı: “Ben Müslümanım ve Müslüman olduğumu her yerde söylüyorum. Müslümanlığımla övünüyorum. Türkiye’deki evrim tartışmaları beni çok üzdü. Türkiye’nin çok sorunu var. Ben Allah’a inanıyorum. İsteyen evrime inanır, isteyen inanmaz fakat bunu kalkıp büyük devlet, millet sorunu yapıp kavga ederek bütün enerjimizi boşa harcıyoruz.”

Bu sözler tepki çekmiş, Sancar’ın evrimi kabul etmediği yönünde yorumlanmıştı.

Cumhuriyet’ten Orhan Bursalı, Sancar’la gündeme gelen tartışmayı köşesine taşıdı.

Sancar, Türkiye’nin suni kavgalar üzerinden krize sürüklendiğini belirterek, sözlerinin buna yol açmasını istemediğini söyledi.

‘Ülkemiz fuzuli işlerle meşgul ediliyor’

Nobelli bilimadamı, “Suni kavgalar çıkarıp ülkemizi krizlere sürüklüyoruz… Bence bu suni kavga başka şeylerde olduğu gibi maalesef Amerika’dan ithaldir. Dünyanın en albenili ‘yaratılış müzesi’ benim eyaletimin batısındaki Tennessee’dedir ve Türkiye’deki birçok ‘creationist’ buradaki yobazlardan ithal malı fikirlerle maalesef ülkemizi fuzuli işlerle mesgul ediyor” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının kasten yanlış yansıtıldığını dile getiren Sancar, “Şimdi ikimiz de evrim ve Allah hakkında benzer fikirdeyiz. Amerikalıların dediği gibi ‘you can’t cover the sun with mud’ (Güneşi balçıkla sıvayamazsın). Evrim vardır ve kim ne derse desin bu gerçek ortadadır” dedi.