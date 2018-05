Nobelli iktisatçı durumu ’97-98 dönemi’ne benzetti: Türkiye serbest düşüşte

Nobel ödüllü iktisatçı Paul Krugman, Türkiye’de 1997-98 döneminde olduğu gibi kendi kendini besleyen bir ekonomik kriz durumu olduğunu belirterek, “Türkiye etkileyici bir serbest düşüşte” dedi.

Krugman, son dönemde gelişmekte olan piyasalardaki dalgalanmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Dolara karşı Türk Lirası’ndaki değer kaybını gösteren grafiği paylaşan Krugman, “1997’deki gibi partileyecek miyiz? Gelişmekte olan piyasalarda eski tarz klasik kur/finansal krizleri andıran bir şey oluyor. Türkiye etkileyici bir serbest düşüşte” dedi.

Are we gonna party like it’s 1997? Stuff is happening in emerging markets, with at least a whiff of an old-style currency/financial crisis. Turkey is in impressive free fall 1/ pic.twitter.com/zryjB1LBy8

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımına başlayacağı yönündeki sinyaller tüm dünyada doları yükseltirken, gelişmekte olan ülkelerde en çok değer kaybeden para birimi Türk Lirası oldu.

Dolar gece uluslararası piyasalarda 4.82’yi geçmişti. Türkiye’de piyasaların açılmasıyla birlikte bir miktar gerileyen dolar daha sonra tekrar yükselişe geçti ve 4.92’yi geride bıraktı. Avro da 5.73’ün üzerine çıktı. Bu seviyelerden gelen satışların ardından dolar 4.85, avro 5.70’in altına geriledi.

Türkiye ve Arjantin para birimlerinde yaşanan hareketi yorumlayan Krugman, 1997-98 tarzı kendini besleyen bir krizden bahsetmenin mümkün olduğunu vurgulayarak, “Gelişmekte olan piyasanın para birimi değer kaybeder, bu özel sektörün borçlarını patlatır, bu ekonomi üzerinde baskı oluşturur, bu da para biriminde daha da fazla değer kaybına yok açar” dedi.

So it’s become at least possible to envision a classic 1997-8 style self-reinforcing crisis: emerging market currency falls, causing corporate debt to blow up, causing stress on the economy, causing further fall in the currency 3/

— Paul Krugman (@paulkrugman) 23 Mayıs 2018