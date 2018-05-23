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Yaramazlara biraz batar!

Nobelli iktisatçı durumu ’97-98 dönemi’ne benzetti: Türkiye serbest düşüşte

Nobel ödüllü iktisatçı Paul Krugman, Türkiye’de 1997-98 döneminde olduğu gibi kendi kendini besleyen bir ekonomik kriz durumu olduğunu belirterek, “Türkiye etkileyici bir serbest düşüşte” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Krugman, son dönemde gelişmekte olan piyasalardaki dalgalanmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Dolara karşı Türk Lirası’ndaki değer kaybını gösteren grafiği paylaşan Krugman, “1997’deki gibi partileyecek miyiz? Gelişmekte olan piyasalarda eski tarz klasik kur/finansal krizleri andıran bir şey oluyor. Türkiye etkileyici bir serbest düşüşte” dedi.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımına başlayacağı yönündeki sinyaller tüm dünyada doları yükseltirken, gelişmekte olan ülkelerde en çok değer kaybeden para birimi Türk Lirası oldu.

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Dolar gece uluslararası piyasalarda 4.82’yi geçmişti. Türkiye’de piyasaların açılmasıyla birlikte bir miktar gerileyen dolar daha sonra tekrar yükselişe geçti ve 4.92’yi geride bıraktı. Avro da 5.73’ün üzerine çıktı. Bu seviyelerden gelen satışların ardından dolar 4.85, avro 5.70’in altına geriledi.

Türkiye ve Arjantin para birimlerinde yaşanan hareketi yorumlayan Krugman, 1997-98 tarzı kendini besleyen bir krizden bahsetmenin mümkün olduğunu vurgulayarak, “Gelişmekte olan piyasanın para birimi değer kaybeder, bu özel sektörün borçlarını patlatır, bu ekonomi üzerinde baskı oluşturur, bu da para biriminde daha da fazla değer kaybına yok açar” dedi.

Türkiye’de çok yüksek bir cari açık rakamı olmasına rağmen rakamların 1997-98 dönemindeki kadar kötü olmadığının altını çizen Krugman, buna karşın dünya ekonomilerinin bu durumla mücadele etmek için yeterli hazırlığı yapamamış olduğunu aktardı.

Küresel bir kriz beklemediğini belirten Krugman, “O yönde korkutucu bir şeyler yaklaşıyor” dedi.

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