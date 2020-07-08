Nobelli ekonomist Stiglitz: Pandemide koruma politikaları ve likidite önemli

ABD’li Nobel Ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz, Covid-19 krizinin ekonomik etkilerini değerlendirerek, ‘muhtaç durumda olanların korunmasına yönelik politikalar’ ile ‘gereksiz iflasların önüne geçilmesi için sağlanacak likiditenin çok önemli olduğunu‘ vurguladı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

AA’nın haberine göre Stiglitz, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) ve merkezi Çekya’nın başkenti Prag’da bulunan medya analiz sitesi Project Syndicate için ‘Post-Covid Öncelikleri’ başlıklı bir makale kaleme aldı.

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‘V’ toparlanması fantezi’

Covid-19 krizinin başlangıcında çoğu insanın hızlı ve ‘V’ şeklinde bir toparlanma tahmininde bulunduğunu hatırlatan Stiglitz, “Bu çekici bir fikirdi. Fakat şimdi temmuz ayındayız ve V şeklinde bir toparlanma büyük ihtimalle fantezi” dedi.

‘Sağlık krizi öncelikli’

Nobel ödüllü ekonomist, virüs kontrol altına alınana kadar ekonomik toparlanma olamayacağını belirterek, “Sağlık krizine cevap verilmesi politika yapıcılar açısından en büyük öncelik” ifadesini kullandı.

Koruma politikaları ve likidite

Salgının ardından yeni dönemde uygulanacak politikalara da işaret eden Stiglitz, şu değerlendirmelerde bulundu: “En çok muhtaç durumda olanların korunmasına yönelik politikalar, gereksiz iflasların önüne geçilmesi için sağlanacak likidite, çalışanlar ve şirketler arasındaki bağların korunması zamanı geldiğinde yeniden hızlı bir başlangıç yapılması için gerekli olacaktır.”

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‘Eşitsizlik artabilir’

“Makineler virüs kapmayacağı için işverenler için çok daha çekici hale gelecek. Özellikle de görece kalifiye olmayan emek gerektiren sektörlerde” ifadelerini kullanan ABD’li ekonomist, pandeminin eşitsizliği artırabileceğine dikkat çekti.

Stiglitz, yeni dönemde zor kararlar verilmesi gerekeceğini krizden önce de zorlanan eski perakende şirketleri gibi şirketlerin kurtarılmaması gerektiğini belirtti.

‘ABD bölünmüştü’

Covid-19’un uzun süre var olabileceğini ifade eden Nobel ödüllü ekonomist, “Harcamalarımızın önceliklerimizi yansıtması gerekir. Salgın geldiğinde, Amerikan toplumu ırksal ve ekonomik eşitsizlik nedeniyle bölünmüştü” değerlendirmesinde bulundu.

Stiglitz, ayrıca,yeni dönemde büyük kamu harcamaları yapıldığını, yatırım yapılan şirketlerin toplumsal ve ırksal eşitliğe katkıda bulunması, sağlık sistemini güçlendirmesi, daha yeşil ve çevreci bir ekonomiyi desteklemesi gerektiğini belirterek, halkın bunu talep etmeye hakkı olduğuna yazısında yer verdi.