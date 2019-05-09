Nobelli ekonomist Stiglitz: Bitcoin yasaklansın

İsabetli ekonomik öngörüleriyle tanınan Nobel ödüllü ABD’li ekonomist Joseph E. Stiglitz, son dönemde yaygınlaşan Bitcoin gibi kripto para birimlerinin yasaklanması gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

ABD merkezli CNBC televizyonunun sorularını yanıtlayan Stiglitz, kripto para birimlerinin para transferi işlemlerini daha az şeffaf hale getirerek yasaya aykırı eylemlerin yapılmasına yol açtığını vurguladı.

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Stiglitz şöyle devam etti: “Kripto para birimlerini tamamen yasaklamamız gerektiğini düşünüyorum. Ekonomideki standart yaklaşımlarımızda, bir para biriminin sahip olabileceği bütün iyi özellikleri tartışıyoruz ve dolar, söz konusu özelliklerin hepsine sahipken, kripto para birimleri bu özelliklere sahip değil. Yasaya aykırı eylemler olmadan daha etkili bir ekonomiye sahip olmak istiyorsak, elektronik ödeme mekanizmalarına yönelmemiz gerekiyor. Elektronik ödeme sistemlerinde gözetim tehlikeleri olmadan şeffaflık sağlamanın bir yolunu bulmalıyız.”

Nobelli ekonomist, esas olarak dijital ödeme sistemlerini ve dolar gibi devlet destekli para birimlerinin elektronik olarak kullanımını desteklediğini, dijital ödeme sistemlerinin birçok faydası olduğunu belirten, bu şekilde daha iyi yönetilebilen bir ekonomiye sahip olabileceklerini ifade etti: “Eğer insanların gerçek zamanda ne kadar harcadıklarına ilişkin veriye sahip olursak, ABD Merkez Bankası da (FED) faiz oranlarını daha etkili bir şekilde uygulayabilir. Bu şekilde daha iyi bir makroekonomik yönetime sahip olabiliriz.”