Nobelli bilimadamı Aziz Sancar, ‘sigara kaynaklı kanser’le ilgili yeni teknik geliştirdi

Nobel ödüllü Türk bilimadamı Prof. Dr. Aziz Sancar, sigaranın DNA’ya verdiği zararın yüksek çözünürlükte haritasını çıkaran bir teknik geliştirdi.

AA’nın haberine göre Sancar ve ekibi, ABD’deki Kuzey Carolina Üniversitesi’nde yeni bir buluşa imza attı.

Prof. Dr. Sancar, araştırmasının sigara içmenin sağlığa ne kadar zararlı olabileceği konusundaki farkındalığın artmasına yardımcı olması, DNA’daki hasarın onarılması ve ilaç geliştirilmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Sancar, bu tür haritaların sigara kaynaklı kanserlerin nasıl ortaya çıktığının, bazı kişilerin neden kansere karşı daha savunmasız ya da dirençli olduğunun ve kanserin nasıl önleneceğin anlaşılmasına yardımcı olacağını kaydetti.