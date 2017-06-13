Nobel’in habercisi: Almanya’dan Margaret Atwood’a ödül

Dünyaca ünlü Kanadalı yazar Margaret Atwood, Alman Yayıncılar Birliği’nin ödülüne layık görüldü.

Birliğin başkanı Heinrich Riethmüller, 77 yaşındaki yazara ödülün verilme gerekçesi olarak, kitaplarının ‘tehlikeli gelişmelere ilişkin siyasi bir anlam oluşturabiliyor’ olmasını gösterdi.

Birlik, Atwood için “Margaret Atwood deyince akla insanlık, adalet ve hoşgörü gelir. İnsana dair derin bilgisi ve keskin farkındalığıyla Atwood, dünyaya bakıp analizlerini yazıyor” ifadelerini kullandı.

Alman Yayıncılar Birliği’nin ödülü, Nobel Edebiyat Ödülü’nün de habercisi olarak görülüyor. Bu ödüle layık görülen yazarların önemli bir kısmının Nobel aldığı biliniyor.

Dünya çapında kitapları 30’dan fazla dile çevrilen ve Kanada’nın en başarılı yazarı olarak kabul edilen Atwood, ‘Damızlık Kızın Öyküsü,’ ‘Kör Suikastçı,’ ‘Kırmızı Pabuçlar’ ve ‘Tufan Zamanı’ gibi kitaplarıyla biliniyor.