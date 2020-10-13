Uyan uyan… Nobel kazandık arkadaşım

Bu yılki Nobel Ekonomi Ödülü’nü ‘ihale formatları’ konusundaki çalışmalarından dolayı Robert B. Wilson ile paylaşan ABD’li ekonomist Paul Milgrom haberi gece yarısı uykudan uyandırılarak aldı.
Nobel Komitesi, ödülü alan Wilson’a ulaştı ancak Milgrom’a ulaşamadı. Milgrom, tanımadığı numaraları yanıtlamadığı ve telefonunu sessize aldığı için kendisini arayan Nobel Komitesi’nin telefonuna çıkmadı ve ödülü aldığından habersiz uykuya daldı.
Komite, ona ulaşamayınca yakınında oturan Wilson’dan haber vermesini rica etti. Wilson saat 02:00’de kapıyı çaldı “Paul” diye seslendi ve sonunda haberi verdi.
Uyku sersemi kapıya gelen Milgrom, kimin kapıyı çaldığını sorduğunda şu yanıtı aldı: “Ben Bob Wilson. Nobel’i kazandın. Sana ulaşmaya çalışmışlar ama ulaşamamışlar. Onlarda telefonun yok gibi görünüyor.”
Bu sırada, Milgrom’un eşi, “Onlara senin cep telefonu numarasını verdik” dedi.
Kapı zilindeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler profesörü olduğu Stanford Üniversitesi’nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.
İki bilim insanı, bugün kameraların karşısına çıktı. Milgrom, gülerek şunları söyledi: “Neyse ki rüya değilmiş. Kapı çalınıp kameraya baktığımda Bob’un yüzünü gördüm. Bana Nobel kazandığımı söyledi. Çok iyi bir haber ve öğrenme şeklim şaşırtıcı.”