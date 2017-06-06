‘Nobel macerası’nda mutlu son: Bob Dylan bir yıllık ‘ödül sessizliği’ni bozdu

Amerikalı müzisyen ve şair Bob Dylan, nisan ayında ‘gizli kapaklı’ aldığı Nobel ödülüne ilişkin yapması beklenen konuşmayı ‘nihayet’ gerçekleştirdi.

İsmi Ekim 2016’da açıklandığından beri Dylan’ın ödülü alıp almayacağı ya da törene katılıp katılmayacağı merak konusu haline gelmişti.

Mart ayının sonunda ödülünü alan Dylan’ın 900 bin dolar tutarındaki parayı alması için haziranda konuşmasını gerçekleştirmesi bekleniyordu.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre Dylan’ın 4 bin kelime uzunluğundaki ‘Nobel Konuşması’, 27 dakika uzunluğundaki ses kaydı eşliğinde İsveç Akademisi’nin internet sitesine konuldu.

Konuşmasında edebiyat ile şarkı sözleri arasındaki ilişkiye değinen Dylan, 1959 yılında hayatını kaybeden müzisyen Buddy Holly’nin nasıl kendisine ilham kaynağı olduğunu anlattı.

‘Şarkılarımız yaşayanların dünyasında canlıdır’

Her şeyin Holly ile başladığını söyleyen Dylan, edebiyat alanında kendisini etkileyen üç eser olarak Herman Melville’in ‘Moby Dick’, Homeros’un ‘Odysseia’ ve Erich Maria Remarque’nin ‘Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok’ adlı kitaplarını saydı.

Dylan konuşmasını şöyle bitirdi: “Şarkılarımız yaşayanların dünyasında canlıdır. Ama şarkılar edebiyat gibi değildir. Onlar söylenmek içindir, okunmak için değil. Shakespeare’in oyunlarındaki kelimeler sahnede oynanması içindir; şarkı sözleri de söylenmek içindir, bir sayfada okunmak için değil. Siz de umarım bu şarkı sözlerini yapılma amaçlarını gerçekleştirecek şekilde duyma şansına erişirsiniz: Bir konserde ya da albümde ya da insanlar bu günlerde şarkıları nerede dinliyorsa.”

Dylan’ın Nobel macerası

İsveç Akademisi 2016 Nobel Edebiyat Ödülü’ne ‘Amerikan müzik geleneğinde yeni şiirsel anlatımlar yarattığı’ için Dylan’ı layık görmüştü.

Dylan, “İnanması zor. Harika ve inanılmaz” sözleriyle tanımladığı ödülü kabul ettiğini duyurmuş, İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenecek törenle ilgili, “Gidebilirsem katılacağım” demişti.

Ancak Dylan daha sonra fikir değiştirerek ödül törenine katılmasının ‘başka yükümlülükleri’ nedeniyle mümkün olmadığını söylemişti.

Daha sonra Nobel Ödül Komitesi yetkilileriyle bilinmeyen bir yer ve zamanda buluşarak diplomasını ve madalyasını almıştı.