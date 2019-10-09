Nobel Kimya Ödülü, lityum-iyon pil çalışmalarına katkı sağlayan üç isme verildi

2019 Nobel Kimya Ödülü, 97 yaşındaki ABD’li profesör John B. Goodenough, Britanyalı kimyager M. Stanley Whittingham ve Japon Akira Yoshino’nun oldu. Ödül, ‘lityum-iyon pil çalışmalarına katkıları’ nedeniyle verildi.
Geçen yıl Nobel Fizik ödülünü alan 96 yaşındaki Arthur Ashkin’in elinde bulunan ‘Nobel ödülü alan en yaşlı kişi’ rekorunu kıran Goodenough, 2014 yılında yine lityum-iyon pil çalışmalarına katkı nedeniyle ‘Charles Stark Draper’ ödülünü almıştı.
ABD’deki Binghamton Universitesi’nde ‘Malzeme Araştırma Merkezi’nin profesörlerinden Whittingham, New York Üniversitesi’nde de ders veriyor.
Meijo Üniversitesi’nde ders veren Japon kimyacı Yoshino, dizüstü bilgisayarlar ve cep telefonlarında kullanılan lityum-iyon bataryasının mucidi olarak biliniyor.