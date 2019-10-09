Diken

Yaramazlara biraz batar!

Nobel Kimya Ödülü, lityum-iyon pil çalışmalarına katkı sağlayan üç isme verildi

2019 Nobel Kimya Ödülü, 97 yaşındaki ABD’li profesör John B. Goodenough, Britanyalı kimyager M. Stanley Whittingham ve Japon Akira Yoshino’nun oldu. Ödül, ‘lityum-iyon pil çalışmalarına katkıları’ nedeniyle verildi.

Geçen yıl Nobel Fizik ödülünü alan 96 yaşındaki Arthur Ashkin’in elinde bulunan ‘Nobel ödülü alan en yaşlı kişi’ rekorunu kıran Goodenough, 2014 yılında yine lityum-iyon pil çalışmalarına katkı nedeniyle ‘Charles Stark Draper’ ödülünü almıştı. 

Reklam

ABD’deki Binghamton Universitesi’nde ‘Malzeme Araştırma Merkezi’nin profesörlerinden Whittingham, New York Üniversitesi’nde de ders veriyor.

Meijo Üniversitesi’nde ders veren Japon kimyacı Yoshino, dizüstü bilgisayarlar ve cep telefonlarında kullanılan lityum-iyon bataryasının mucidi olarak biliniyor.

2019 Nobel Fizik Ödülleri sahibini buldu

2019 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülleri sahipleri belli oldu

SON HABERLER

Harekat için Türkiye’ye 14 bin ÖSO askeri getirildi

Adını ‘Suriye Milli Ordusu’ olarak değiştiren eski Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) bağlı Hamza Tümeni askerleri, olası harekat öncesi Türkiye’ye hareket etti. Ceylanpınar’da konuşlanacak Milli Ordu’ya bağlı Hamza Tümeni’nde görevli 14 bin askerin peyderpey harekata katılacağı bildirildi.

Emine Bulut’un katili hakim karşısına çıktı

Kızının önünde boğazı kesilerek öldürülen Emine Bulut’un eski eşi ve katili Fedai Varan bugün hakim karşısına çıkıyor. 18 Ağustos’ta, 38 yaşında hayatını kaybeden Bulut’u öldüren Varan’ın ilk duruşması Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...