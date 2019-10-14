Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 2019 Nobel Ekonomi Ödülü’nü ‘küresel yoksullukla mücadeledeki deneysel yaklaşımları’ nedeniyle Abhijit Banerjee, Esther Duflo ve Michael Kremer’e verdi.

ABD’nin Massachusetts Institute of Technology (MIT) Üniversitesi’nde Yoksullukla Mücadele ve Gelişme Ekonomisi Profesörü Esther Duflo, bu ödülü kazanan ikinci kadın oldu. Elinor Ostrom 2009 yılında ekonomi ödülünü kazanan ilk kadındı.

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Duflo ekonomik koşulların toplumdaki gelir seviyesi düşük kesimlerin yaşamlarına nasıl yansıdığını inceleyerek sağlık, eğitim, çevre ve finansal katılım gibi konular üzerine yoğunlaşıyor.

Eşi Esther Duflo ile birlikte küresel yoksulluğun ekonomik altyapısını araştırma amacıyla 2003 yılında ‘Abdul Latif Jameel Yoksulluk Eylem Laboratuvarı’nı (J-PAL) kuran Abhijit Vinayak Banerjee, MIT’de iktisat profesörü olarak çalışıyor.

Harvard Üniversitesi İktisat Bölümü’nde ‘Gelişmekte Olan Toplumlar’ alanında çalışan Michael Kremer ise gelişmekte olan ülkelerde eğitim, sağlık ve tarım ekonomisini inceliyor. Kremer’ın çalışmaları aşı araştırmalarına özel yatırımları teşvik ederek aşıların gelişmekte olan dünyadaki hastalıklar için dağıtımını sağlamaya yönelik projelerin geliştirilmesine de katkı sağlamıştı.

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Banerjee, Duflo ve Kremer’in çalışmaları sayesinde küresel yoksullukla mücadele konusunda gelişme kaydedildiğini belirten Nobel Komitesi’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Günümüzün en büyük sorunlarından biri yoksulluk. 700 milyondan fazla insan çok az bir gelirle yaşamını sürdürüyor. Beş yaşın altında beş milyon çocuk göreceli olarak ucuz ve basit tedavilerle iyileştirilebilecek ya da önlenebilecek hastalıklar nedeniyle her yıl yaşamını yitiriyor. Dünyadaki çocukların yarısı okulu okuma yazma öğrenemeden bırakmak zorunda kalıyor. Bu yıl ödülü kazanan isimler, küresel yoksullukla en iyi şekilde mücadele etmemiz için güvenilir yanıtlar verebilen yeni bir yaklaşım geliştirdi. Çocuk sağlığı ya da eğitim alanında yapılabilecek iyileştirmelere işaret ederek sorunu daha küçük ve anlaşılabilir parçalara böldüler. Böylelikle bu sorunlara, söz konusu sıkıntılardan en çok etkilenen insanlar arasında yapılacak incelemelerle cevaplar bulunabileceğini gösterdiler.”