Nobel Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu

İsveç’teki Nobel Akademisi, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü’nü Avusturyalı yazar Peter Handke’ye, 2018 yılındaki ödülü de Polonyalı yazar Olga Tokarczuk’a verdi.

Fotoğraf: Twitter @NobelPrize

‘Kalecinin Penaltı Anındaki Endişesi’ ve ‘Kısa Mektup Uzun Veda’ gibi eserleriyle tanınan Handke, ‘kendine has bir dille insan deneyimini etraflıca ve en ince detayıyla kaleme alan ilham verici eserleri’yle ödülün sahibi oldu.

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Modern dünyada hareketliliği, değişimi ve önceden belirlenmiş sınırların anlamlarını sorgulayan ‘Koşucular’ romanının yazarı Tokarczuk ise ‘yaşanmışlıklara tutukuyla yaklaşarak sınırları geçmenin bir yaşam biçimi olduğunu temsil eden anlatısal hayal gücü’yle ödülü kazandı.

Geçen sene iptal edilmişti

Geçen sene Nobel Akademisi üyelerinden Jean-Claude Arnault, 18 kadın tarafından cinsel taciz ve saldırıyla suçlamış, iddia edilen sadırıların önemli bir kısmının İsveç Akademisi’ne ait binalarda olduğu öne sürülmüştü. Arnault ise iddiaları reddetmişti.

Tartışmalar sonunda bir dizi istifa yaşanmıştı. Cinsel taciz skandalına eşinin adı karışan yazar Prostenson ile akademi başkanı Profesör Sara Danius da istifa edenler arasındaydı.

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Akademi, söz konusu iddialardan ötürü ‘kamuoyunun güveninin yitirildiğini’ belirterek 2018 Edebiyat Nobeli’nin 2019 yılı ödülüyle birlikte verileceğini duyurmuştu.

Nobel Akademisi, yarın da Nobel Barış Ödülü’nün sahibini açıklayacak.