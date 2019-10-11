Nobel Barış Ödülü Etiyopya başbakanına verildi

Nobel Barış Ödülü’nü komşu ülke Eritrea ile 20 yıldan uzun bir süredir devam eden savaşı sonlandırmak için verdiği katkıdan dolayı Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali kazandı.

Görsel: Norveç Nobel Komitesi / Niklas Elmehed

Nobel komitesinden yapılan açıklamada “2019 Nobel Barış Ödülü’nü barış ve uluslararası işbirliği için çabaları ve komşusu Eritrea ile sınırda yaşanan ithilafı çözmek için kararlı girişimleri nedeniyle Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali’ye verme kararı almıştır” denildi.

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Açıklamaya şöyle devam edildi: “Abiy Ahmed Ali 2019 yılında başbakan olduğunda Eritrea ile barış görüşmelerini devam ettirmek istediğini açıkça belirtti. Eritrea devlet başkanı ile yakın bir ilişki içinde iki ülke arasında uzun yıllardır devam eden barışsız ihtilafı sonlandırmak için hızla bir barış anlaşması tasarladı.”

Nobel Barış Ödülü daha önce Güney Afrika’daki Apartheid dönemini sonlandıran Nelson Mandela’ya, hasta ve yoksullara yardımlarıyla Papa Franciscus tarafından ‘Azize’ mertebesine yükseltilen Rahibe Teresa’ya ve eski ABD Başkanı Barack Obama’ya da verilmişti.

The Guardian, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’in ve Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’in de bu yılki Nobel Barış Ödülü adayları arasında olduğunu yazmıştı.