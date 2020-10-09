Nobel Barış Ödülü, açlıkla mücadele eden BM örgütüne

2020 Nobel Barış Ödülü’nü Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) kazandı.
Açlıkla mücadeledeki çabalarından ötürü ödüle layık görülen örgütün sözcüsü, kendileri için ‘gurur dolu bir an’ olduğunu söyledi.
Yaramazlara biraz batar!
2020 Nobel Barış Ödülü’nü Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) kazandı.
Açlıkla mücadeledeki çabalarından ötürü ödüle layık görülen örgütün sözcüsü, kendileri için ‘gurur dolu bir an’ olduğunu söyledi.
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