Diken

Yaramazlara biraz batar!

Nobel Barış Ödülü, açlıkla mücadele eden BM örgütüne

2020 Nobel Barış Ödülü’nü Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) kazandı.

Açlıkla mücadeledeki çabalarından ötürü ödüle layık görülen örgütün sözcüsü, kendileri için ‘gurur dolu bir an’ olduğunu söyledi.

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