‘No Attack’ reklamına 750 bin lira ceza

Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu’nun ‘No Attack’ isimli ürünü satan firmaya ve altı ünlüye toplamda 733 bin 476 lira ceza verdiğini bildirdi.

Bakanlığın yazılı açıklamasında, Covid-19 salgınının mart ayında Türkiye’de de görülmesi üzerine, internet başta olmak üzere bazı mecralarda bağışıklık sistemini güçlendirdiği, virüse karşı koruduğu veya iyi geldiği iddialarıyla bazı ürünlerin reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde artış yaşandığı ve bundan ticari rant elde etme girişimi gözlendiği belirtildi.

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Kendi hesaplarında paylaşıldı

Açıklamada, ‘No Attack’ isimli çeşitli bitkisel özlerin karışımından oluşan takviye edici gıda niteliğindeki ürüne dair reklamların da ünlülerin sosyal medya hesaplarından paylaşıldığı, TV’lerde haber bültenlerinde gösterildiği kaydedildi.

Ürünün resmi kaydı yokmuş

Reklam Kurulu şunları kaydetti: “Ünlü isimlerce sosyal medya hesaplarından paylaşılan videolarda, reklam olduğu açıkça belirtilmeksizin ‘No Attack’ isimli ürünün ‘bağışıklık sistemini güçlendirdiği, böylece corona virüsü dahil her türlü viral ve bakteriyel enfeksiyonlara karşı koruyucu, iyileştirici etkiye sahip olduğu, ürünlerin bizzat kendilerince de kullanıldığı ve faydalı sonuçlar elde edildiği’ açıklamalarına yer verildiği anlaşılmıştır. Söz konusu ürünle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nca yapılan inceleme ve araştırmalar neticesinde, ürünün resmi kayıtlarının olmadığı tespit edilmiştir.”

Kurul, ürünün reklam olduğu belirtilmeden ‘örtülü reklam’ olarak tanıtıldığı ve aldatıcı beyanların bulunduğunu belirterek Bilge İlaç Bitkisel Ürünler Koz. San. ve Tic. A.Ş. ve altı ünlüye ceza kesti. Firma ve altı kişinin her birine 104 bin 781’er lira ceza verildi.