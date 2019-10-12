No.16 (Red, Brown, Black) – Rothko

Sanat tarihinde Rothko ismiyle bilinen ABD’li ressam Markus Yakovlevich Rothkowitz’in, benzer renk tekniğiyle yaptığı resim serisinden 16 numaralı ‘Red, Brown, Black’ tablosu.

1903 doğumlu ressam, sanat kariyerinin başlarında daha figüratif eserler üretirken 1940’larda tarzı gittikçe soyutlaşıyor ve renkler ön plana çıkmaya başlıyor. 1940’ların sonlarından itibaren Rothko yalnızca bulanık kenarları olan dörtgenel renk alanları içeren resimler yapmaya başlıyor.

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Rothko, bu resim tarzı ile izleyiciye aktardığı fikrin önündeki tüm engelleri kaldırmayı amaçlıyor. Öyle ki, izleyicinin doğru şekilde deneyimleyebildiği takdirde resimlerinin önünde ağlayacağını düşünüyor. Aslında kendi yaşadığı yoğun hisleri izleyicide uyandırarak onun da bu hisleri deneyimlemesini istiyor.

Bu amacı doğrultusunda Rothko, resimlerinin sergilendiği bağlam konusunda da katı. Kesinlikle resimlerinin loş ortamda, grup halinde sergilenmesini ve başka sanatçıların işlerinin odada bulunmamasını talep ediyor. Bunu zor bir sanatçı olmak için değil, izleyicinin ‘doğaüstü’ bir deneyim yaşayabilmesi için istiyor.

Rothko kendini herhangi bir akıma bağlı hissetmese de genellikle ‘soyut dışavurumcu’ olarak değerlendiriliyor. Aynı zamanda kullandığı renklerin herhangi bir gönderme içermediğini söylese de koyu renklerin baskınlığının, sanatçının melankoli ve depresyona yatkınlığına işaret ettiği düşünülüyor.

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Hayatının büyük bölümünde depresyon ve anksiyete bozukluğu ile mücadele eden sanatçı 1970’te intihar ederek hayatını kaybediyor.