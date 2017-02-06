Niyet ettim ‘Evet’e: Propaganda tepki alınca imam ‘şehadet’e sığındı

Ümraniye’deki bir camide cuma vaazı vermesi gereken imamın, ‘partili cumhurbaşkanlığı’ adıyla referanduma götürülecek başkanlık sistemi için ‘Evet’ kampanyası yapınca cemaatin tepkisiyle karşılaştığı öne sürüldü.

Odatv’nin paylaştığı bir ses kaydında Ümraniye’deki Modoko Camii imamı olduğu ileri sürülen Hüseyin Güleç, cuma vaazında başkanlık sistemine ‘Hayır’ diyenleri gafillikle suçluyor.

3 Şubat 2017 tarihinde Ümraniye İmes Sanayi Camii’nde alındığı belirtilen kayıtta, AKP’nin ‘mega projeler’ini bir bir sayan imam, siyasi ve ekonomik gelişmelere muhalif olanlara da demediğini bırakmıyor.

“Kötüye gidiyor işler diye esnafın moralini bozmaya çalışıyorlar. İşler kötüye gitmiyor, iyiye gidiyor, ‘Kötüye gidiyor diyenler, kötüye gidiyor’ diyenlere bakacaksınız” diyen imam, yarı vaaz yarı propaganda konuşmasına, “Dolayısıyla mücadeleye devam edeceğiz. Çok değerli kardeşlerim cumanız mübarek olsun” diye devam ediyor.

‘Gözleriniz dizlerinize aksın’

Her siyasi görüşten inananların ibadet için gittiği camide ‘Evet’ propagandasına devam eden imam, “Bugünkü Hayırcılar… Kimdir bunlar? Dünyanın en büyük havalimanını istemeyenler. Yavuz Selim Sultan Köprüsü’nü hazmedemeyenler. Gözünüze dizinize dursun dedi ya başbakan, durmasın gözleriniz dizlerinize aksın. Utanmadan gezsin onlar. İşte bunlara karşı çıkanlar, Marmaray, Avrasya ve Esenler istemeyen Hayırcılar bunlar işte” diyor.

“15 Temmuz’da bu milletin iradesiyle, bu milletin istikrarıyla oynayan katiller bunlar. Faturayı ödesinler o faturayı” sözüyse cemaatin sabrının taşmasına neden oluyor. Bir yurttaşın, imama, “Hocam hepimiz camideyiz. ‘Hayır’ diye düşünenler de var. Camii burası” demesinin ardından alkışlarla imam protesto ediliyor.

Tepki gelince vakit kaybetme: ‘Eşhedü en laaaa’

Vaazi bırakıp siyasete soyunan imamın bunun üzerine bir anda şehadet getirmeye başlaması dikkat çekiyor. Ardından da “Biz Hayırcılara da saygılıyız Evetçilere de saygılıyız. Herkes hürdür iradesini söyler, fikrini söyler. Size bir şey dediğimiz yok” deyip cemaati namaza davet ediyor.

İmam, gerginliğin üzerine cemaatten bir de bağış talep ediyor: “Değerli kardeşlerim, namazdan sonra 57 tane cami için yardım toplanacak Allah yardımlarını kabul eylesin.”