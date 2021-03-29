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Yaramazlara biraz batar!

Niyet belli: Erdoğan’a göre yeni anayasa başkanlık rejiminin tahkimi için fırsat

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Yeni anayasa süreci cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tahkimi açısından bir fırsat olacaktır” dedi.

Erdoğan bugünkü kabine toplantısının ardından yeni anayasa konusunda şunları söyledi: “Hiç şüphesiz en önemli reform başlığımız sivil anayasadır. Yeni anayasa süreci cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tahkimi açısından bir fırsat olacaktır. Ortaya çıkan metnin 84 milyonu kucaklaması şarttır. Ülkemizin 2053 vizyonunun omurgasını oluşturacağını düşündüğümüz yeni anayasa için her türlü teklife açığız.”

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