Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Nitelikli eğitim bitti’ diyen Eğitim-Sen: Özgür düşünce polis çizmeleriyle ezildi

 

Eğitim-Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca, son KHK’yla görevlerinden ihraç edilen akademisyenlerle öğrencilere ‘fikirlerini söylememe’ mesajı verildiğini belirtti.

Fotoğraf: Reuters

686 no’lu KHK’yla 330’u akademisyen 4 bin 464 memur görevlerinden ihraç edilmişti. Bu 330 akademisyenin 115’ini ‘Bu suça ortak olmayacağız’ isimli barış bildirisine imza atanlar oluşuyordu.

Kanun hükmünde kararnameyle tam 72 akademisyenin ihraç edildiği Ankara Üniversitesi’nin Cebeci kampüsünde bir araya gelmek isteyenler içeri sokulmazken bazı akademisyenler tartaklanarak gözaltına alınmıştı.

‘Nitelikli eğitimde sona gelindi’

Deutche Welle’nin haberine göre demokratik bir eylemin polis şiddetiyle bastırıldığını vurgulayan Eğitim-Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca, “Özgür düşüncenin merkezi olması gereken kampuslar polis çizmeleriyle ezildi. Yüzlerce özgürlükçü, demokrat akademisyenin görevden alınmasıyla öğrencilere fikirlerini ‘söylememe’ yönünde mesaj verildi” diye konuştu.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından binlerce Eğitim-Sen üyesinin mesleklerini yapamaz duruma getirildiğini ifade eden Karaca, “Son KHK ile birlikte üniversitelerimizde nitelikli eğitimde sona geldiğini söyleyebiliriz. Öğrencilerimizin sorgulayan, şüphe duyan, hak aramayı bilen insanlar olmamaları için onları eğiten hocalarını okullardan atıyorlar” dedi.

Bir ‘devam filmi’ olarak KHK’lar: ‘Bu işte bir karışıklık var’

YÖK savunmada: İhraç listelerini üniversiteler hazırlıyor, şikayetler ‘OHAL Komisyonu’na

CHP sahip çıktı: KHK’yla ihraç edilen akademisyenlere iş bulunacak

Kulis: Akademisyen ihraçlarına AKP’li vekiller de tepkili, liste YÖK’e gönderilecek

KHK ile ihraç edilen Prof. İslam: Doğru bildiğimizi savunmaya devam edeceğiz

YÖK’ten KHK ‘itirafı’: İhraç edilecek akademisyenleri üniversiteler belirliyor

AKP’li vekil, peygamberlere sığındı: KHK’yla ihraçlarda yanlışlar olabilir

HDP’li Sancar’dan ’28 Şubat mağduru’ AKP’li akademisyenlere: Tek bir sözünüz yok mu?

Son KHK’yla ihraç edilen Prof. Dr. Tanör: Memuriyetten atıldım ama memur değilim ki

Eğitim-Sen’den mücadele çağrısı: Hayır, gitmiyoruz!

CHP’li vekilden KHK’yla ihraçlara sert tepki: Asıl terörist şu andaki iktidar

Mülkiye’de hocalardan ‘haysiyet’ sınavı: O koltukta oturmaya devam edecek misiniz?

HDP’li Sancar’dan ’28 Şubat mağduru’ AKP’li akademisyenlere: Tek bir sözünüz yok mu?

AKP’li vekil, peygamberlere sığındı: KHK’yla ihraçlarda yanlışlar olabilir

İhraç edilen akademisyenler: İdeolojileri boşa çıkaran mafyatik bir düzen var

Son KHK’nın mağdurlarından Prof. Dr. Kaptanoğlu: Barışı savunduğumuz için atıldık

İhraç edilen akademisyenler yılmıyor: İş gider haysiyet kalır

Önde gelen akademisyenlerin ihracı Yusuf Kaplan’ın da ‘tepesini attırdı’: Tertemiz insanlar ihraç ediliyor!

İhraç edilen akademisyenler yılmıyor: ‘Birileri’ bizim akademik niteliğimizi sorgulayamaz

Dört akademisyeni kalan Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümü, ‘fiilen’ işlevini yitirdi

Son KHK’yla ihraç edilen 330 akademisyenin 115’i ‘barış bildirisi’ imzacısı

4 bin 464 kişi daha memurluktan çıkarıldı: 2 bini aşkın öğretmen, 330 akademisyen

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...