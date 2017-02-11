‘Nitelikli eğitim bitti’ diyen Eğitim-Sen: Özgür düşünce polis çizmeleriyle ezildi

Eğitim-Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca, son KHK’yla görevlerinden ihraç edilen akademisyenlerle öğrencilere ‘fikirlerini söylememe’ mesajı verildiğini belirtti.

686 no’lu KHK’yla 330’u akademisyen 4 bin 464 memur görevlerinden ihraç edilmişti. Bu 330 akademisyenin 115’ini ‘Bu suça ortak olmayacağız’ isimli barış bildirisine imza atanlar oluşuyordu.

Kanun hükmünde kararnameyle tam 72 akademisyenin ihraç edildiği Ankara Üniversitesi’nin Cebeci kampüsünde bir araya gelmek isteyenler içeri sokulmazken bazı akademisyenler tartaklanarak gözaltına alınmıştı.

‘Nitelikli eğitimde sona gelindi’

Deutche Welle’nin haberine göre demokratik bir eylemin polis şiddetiyle bastırıldığını vurgulayan Eğitim-Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca, “Özgür düşüncenin merkezi olması gereken kampuslar polis çizmeleriyle ezildi. Yüzlerce özgürlükçü, demokrat akademisyenin görevden alınmasıyla öğrencilere fikirlerini ‘söylememe’ yönünde mesaj verildi” diye konuştu.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından binlerce Eğitim-Sen üyesinin mesleklerini yapamaz duruma getirildiğini ifade eden Karaca, “Son KHK ile birlikte üniversitelerimizde nitelikli eğitimde sona geldiğini söyleyebiliriz. Öğrencilerimizin sorgulayan, şüphe duyan, hak aramayı bilen insanlar olmamaları için onları eğiten hocalarını okullardan atıyorlar” dedi.