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‘Nitelikli dolandırıcılık’la suçlanan ‘Jet Fadıl’ tahliye edildi

 

‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla tutuklanan ‘Jet Fadıl’ lakaplı Fadıl Akgündüz tahliye edildi.

Fotoğraf: DHA

Bayrampaşa’daki Caprice Gold Yatırımcılar Derneği, Akgündüz tarafından dolandırıldıklarını iddia ederek, Şubat 2015’te savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Yatırımcılar, Akgündüz’ün başlattığı projeleri bitirmediğini ve verdikleri paraları geri alamadıklarını iddia etmişti.

Savcılığa 21 Aralık 2015’te ifade veren Akgündüz, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.

Akgündüz’den hakime: Teşekkür ederim

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmada Akgündüz ve yeğeni Mehmet Salih Obut, yurtdışına çıkış yasağı konularak tahliye edildi.

Duruşmaya Silivri Cezaevi’nden sesli ve görüntülü bilişim sistemiyle (SEGBİS) katılan Akgündüz, kararı öğrenince hakime “Teşekkür ederim” dedi.

Sonraki duruşma 5 Temmuz’da.

2 bin 500 yıl kadar hapis talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Akgündüz ve altı sanık hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’tan 698 yıldan 2 bin 443’er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Akgündüz, Caprice Gold Bayrampaşa ve Caprice Gold Maldivler projelerinde 349 kişiden ön ödeme alıp sözleşme şartlarını yerine getirmemekle suçlanıyor.

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