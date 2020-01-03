Nissan’ın eski CEO’su ‘hayalet yolcu’ olarak uçmuş

Japonya’da ev hapsinde tutulan Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn’un Lübnan’ın başkenti Beyrut’a kaçışının ayrıntıları ortaya çıktı. Ghosn 13 saat boyunca ‘hayalet yolcu’ olarak uçmuş.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Carlos Ghosn’un İstanbul Atatürk Havalimanı’nı aktarma noktası olarak kullandığı kaçışıyla ilgili Bakırköy savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan dördü pilot yedi kişi adliyeye sevk edildi.

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DHA’nın haberine göre firari CEO’nun Osaka-İstanbul-Beyrut arasındaki toplam 13 saatlik uçuşunu ‘hayalet yolcu’ olarak gerçekleştirdiği belirlendi. Ghosn’u Osaka’dan alan jete, Michael Taylor ve Antonie Zayek adlı Amerikalılar yolcu olarak bindi. Carlos Ghosn da Amerikalılarla birlikte uçakta olmasına rağmen yolcu listesinin yer aldığı manifestoya sadece iki isim yazıldı. Pilotlar da manifestoyu imzalayıp uçuşu gerçekleştirdi.

Görsel: DHA

İstanbul Atatürk Havalimanı’na gelindiğinde ise Ghosn, Beyrut’a götürülmek üzere bir hangarda bekleyen diğer jete bindirildi. Bu kez devreye MNG Jet yöneticilerinden O.K. girdi. O.K. jette seyahat edecek kişi olarak kendi adını beyan etti. Tek yolcu olarak adı manifestoya yazıldı. Pilotlar, uçakta Carlos Ghosn bulunmasına rağmen tek adın yazılı olduğu manifestoyu imzalayıp jeti havalandırdı. O.K. eski CEO ile Beyrut’a gitti. Aynı jetle de geri döndü.

Dikkat çekmemek için mi?

Osaka’dan havalanan TC-TSR kuyruk tescilli Bombardier Global Exspress 6000 model iş jeti, 8 bin 800 kilometre uzaklıktaki Beyrut’a menzili yetmesine rağmen İstanbul Atatürk Havalimanı’na indi. 30 Aralık sabahı ise TC-RZA tescilli Bombardier Challenger 300 tipi iş jeti Atatürk Havalimanı’ndan Beyrut’a gitmek üzere havalandı.

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Osaka’dan Beyrut’a 11 bin kilometre yakıt ikmali yapmadan uçabilen iş jetinin menzili yetmesine rağmen uçak değişimi yapılmasının nedeninin dikkat çekmemek olduğu ve destinasyon değiştirildiği düşünülüyor.