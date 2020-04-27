Nissan, Japonya’daki üretimini mayısta yüzde 70, haziranda yüzde 43 düşürecek

Japon otomobil üreticisi Nissan Motor, corona virüsü salgını nedeniyle Japonya’da mayıs ve haziran ayı için üretimini planladığı otomobil sayısını sırasıyla yüzde 70 ve yüzde 43 düşürdü.

Fotoğraf: Reuters

Üretim seviyelerindeki düşüş Reuters’ın ulaştığı belgelerde yer aldı. Dünyadaki pek çok otomobil üreticisi salgın nedeniyle tüketici talebindeki düşüşle karşı karşıya kalıyor.

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Nissan salgın öncesi eski CEO Carlos Ghosn’un görevden alınmasının ardından yaşanan yönetim sorunlarıyla uğraşıyordu.

Avrupa’da mart ayında otomobil satışları önceki yıla göre yarı yarıya azalmış, Alman otomotiv devi Volkswagen de ilk çeyrek karının yüde 81 düştüğünü duyurmuştu.