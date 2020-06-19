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Yaramazlara biraz batar!

Nissan, düşük talepten dolayı fabrikalarında vardiya azaltıyor

Otomobil üreticisi Nissan, taleplerdeki düşüşten dolayı Japonya’daki üç montaj fabrikasında vardiya azaltacak.

Şirket, 11 sene sonra ilk defa yıllık zarar etmesine yol açan corona virüsü salgınından sonra sabit giderlerden 300 milyar yenlik (2.8 milyar dolar) kesinti yapabilmek için üretim kapasitesinde ve model yelpazesinde yaklaşık beşte birlik kısıntıya gideceğini açıklamıştı.

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Nissan, iki kaynağın yaptığı Reuters’a yaptığı açıklamaya göre, Oppama ve Kanagawa vilayetlerindeki fabrikaları ile Kyuşu’daki montaj hattındaki tüm gece vardiyalarını 29 Haziran ve 31 Temmuz arasında durdurma kararı aldı.

Fabrikalar normalde hafta sonu kapalı bulunuyor.

Kyuşu’daki ikinci montaj hattındaki gece vardiyalarının ise 20-31 Temmuz arasında da durdurulması bekleniyor.

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